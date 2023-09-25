Более 2 тысяч очередников в Петербурге получат квартиры в 2023 году

Власти Санкт-Петербурга предоставят жилье в новостройках и в домах освобождаемого фонда 2340 очередникам. Часть из них — 1300 жителей города — уже получили ключи от квартир, сообщили 25 сентября в пресс-службе Смольного.

В собственное жилье, в частности, заселились 650 детей-сирот, 123 семьи ветеранов боевых действий, 239 — многодетных, 105 — с детьми-инвалидами. Помимо этого, более 200 семьям направили социальные выплаты для покупки или возведения жилья.

Помощь петербуржцам в обеспечении жильем входит в перечень ключевых направлений социальной политики города. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, обеспеченность жильем здесь составляет 28 кв. метров на человека. Такой показатель город должен был достигнуть лишь в 2033 году.

Напомним, что жилье от города могут получить также граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, очередники общей очереди. В этом вопросе помогут и петербуржцам, жилье которых признали непригодным, и горожанам, которых расселили из коммунальных квартир по документам, заключенным до 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала текущего года почти четыре тысячи семей приобрели квартиры в Санкт-Петербурге, используя социальные выплаты. На поддержку граждан из бюджета города выделили больше 13 млрд рублей.

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