Танкер под названием «Лиговский проспект» попал в новый санкционный список США
В санкционный список Министерства финансов США внесены три нефтеналивных танкера и 14 компаний из России. Обновленный перечень опубликован 16 ноября на официальном сайте ведомства.
В него включены, в частности, научно-исследовательский институт АО ВНИИР, ВНИИР «Гидроэлектроавтоматика», ВНИИР «Промэлектро», ВНИИР «Трансстрой» и ВНИИР «Прогресс».
Помимо этого, в списке присутствует танкер «Лиговский проспект» (Ligovsky Prospect), принадлежащий зарегистрированной на Кипре и базирующейся в ОАЭ компании Progress shipping company limited. Судно ходит под флагом Либерии. В сообщении Минфина США уточняется, что танкер перевозил российскую нефть по цене выше установленного потолка — $60 за баррель.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце сентября власти США ввели экспортные ограничения в отношении пяти российских компаний, четыре из которых зарегистрированы в Петербурге.