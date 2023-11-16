Танкер под названием «Лиговский проспект» попал в новый санкционный список США

В санкционный список Министерства финансов США внесены три нефтеналивных танкера и 14 компаний из России. Обновленный перечень опубликован 16 ноября на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: www.vesselfinder.com Фото: www.vesselfinder.com Фото: www.vesselfinder.com Фото: www.vesselfinder.com Следующая фотография 1 / 4 Фото: www.vesselfinder.com Фото: www.vesselfinder.com Фото: www.vesselfinder.com Фото: www.vesselfinder.com

В него включены, в частности, научно-исследовательский институт АО ВНИИР, ВНИИР «Гидроэлектроавтоматика», ВНИИР «Промэлектро», ВНИИР «Трансстрой» и ВНИИР «Прогресс».

Помимо этого, в списке присутствует танкер «Лиговский проспект» (Ligovsky Prospect), принадлежащий зарегистрированной на Кипре и базирующейся в ОАЭ компании Progress shipping company limited. Судно ходит под флагом Либерии. В сообщении Минфина США уточняется, что танкер перевозил российскую нефть по цене выше установленного потолка — $60 за баррель.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце сентября власти США ввели экспортные ограничения в отношении пяти российских компаний, четыре из которых зарегистрированы в Петербурге.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте