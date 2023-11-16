Выставку «Россия» на ВДНХ посетило свыше 1 млн человек

Выставку «Россия» посетили более 1 млн человек. Организаторы сообщили, что миллионным посетителем стала Светлана Сулейманова из Пензы. В качестве приза ей были вручены билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр и бесплатная поездка в Москву.

Как ранее сообщал «Ъ», выставка открылась 4 ноября, в День народного единства. На ней представлены павильоны и стенды всех регионов РФ. С 8 ноября по 14 января на выставке проходят Дни регионов, в ходе которых главы субъектов представляют главные достижения своих областей, краев, республик и городов федерального значения за последние несколько лет. Только за первые три дня работы выставку посетили более 450 тыс. человек. Планируется, что выставка продолжит работать до 12 апреля 2024 года.

Как организована выставка-форум «Россия» и что там можно посмотреть — в справке «Ъ».