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Коммерсантъ FM
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Выставку «Россия» на ВДНХ посетило свыше 1 млн человек

Миллионная посетительница выставки «Россия» получила билеты на «Щелкунчика»

Выставку «Россия» посетили более 1 млн человек. Организаторы сообщили, что миллионным посетителем стала Светлана Сулейманова из Пензы. В качестве приза ей были вручены билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр и бесплатная поездка в Москву.

Как ранее сообщал «Ъ», выставка открылась 4 ноября, в День народного единства. На ней представлены павильоны и стенды всех регионов РФ. С 8 ноября по 14 января на выставке проходят Дни регионов, в ходе которых главы субъектов представляют главные достижения своих областей, краев, республик и городов федерального значения за последние несколько лет. Только за первые три дня работы выставку посетили более 450 тыс. человек. Планируется, что выставка продолжит работать до 12 апреля 2024 года.

Как организована выставка-форум «Россия» и что там можно посмотреть — в справке «Ъ».

Фотогалерея

Международная выставка-форум «Россия»

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Заявленная цель выставки — «демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации»

Заявленная цель выставки — «демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выставка «Россия» начала работу 4 ноября, в День народного единства

Выставка «Россия» начала работу 4 ноября, в День народного единства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Павильон «Атом»

Павильон «Атом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участница в костюме колхозницы на выставке-форуме

Участница в костюме колхозницы на выставке-форуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посещение выставки бесплатное. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте

Посещение выставки бесплатное. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Первый день завершился шоу «Портал в будущее» с участием Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, Натальи Подольской. Также выступил певец Shaman

Первый день завершился шоу «Портал в будущее» с участием Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, Натальи Подольской. Также выступил певец Shaman

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители выставки и методисты АО «Просвещение» в комнате для мастер-классов

Посетители выставки и методисты АО «Просвещение» в комнате для мастер-классов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетительница выставки с оружием

Посетительница выставки с оружием

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Жестикулирующий человекоподобный робот с развитой мимикой Арди от компании «Дабл Ю Экспо»

Жестикулирующий человекоподобный робот с развитой мимикой Арди от компании «Дабл Ю Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница в космическом костюме

Участница в космическом костюме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов

Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время марафона

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время марафона

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

За первые три дня работы выставку посетили 448 тыс. человек

За первые три дня работы выставку посетили 448 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Федеральный просветительский марафон российского общества «Знание. Первые»

Федеральный просветительский марафон российского общества «Знание. Первые»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница в костюме стюардессы у стенда Ульяновской области

Участница в костюме стюардессы у стенда Ульяновской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участие в выставке принимают все 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций

Участие в выставке принимают все 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Всего представлена 131 экспозиция

Всего представлена 131 экспозиция

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дни российской экономики пройдут на выставке с 15 января по 9 февраля

Дни российской экономики пройдут на выставке с 15 января по 9 февраля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач

С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Луганской Народной Республики

Стенд Луганской Народной Республики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума приветствует его гостей

Участница форума приветствует его гостей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники и посетители выставки-форума

Участники и посетители выставки-форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетительница выставки «Россия»

Посетительница выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в павильоне «Сделано нами»

Посетители в павильоне «Сделано нами»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в павильоне «Роснефти»

Посетители в павильоне «Роснефти»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в игровой зоне выставки «Россия»

Посетители в игровой зоне выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости выставки «Россия»

Гости выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стенд Иркутской области

Стенд Иркутской области

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стенд Амурской области

Стенд Амурской области

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стенд Ивановской области

Стенд Ивановской области

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стенд Луганской народной республики

Стенд Луганской народной республики

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стенд Кемеровской области

Стенд Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Заявленная цель выставки — «демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выставка «Россия» начала работу 4 ноября, в День народного единства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Павильон «Атом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участница в костюме колхозницы на выставке-форуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посещение выставки бесплатное. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Первый день завершился шоу «Портал в будущее» с участием Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, Натальи Подольской. Также выступил певец Shaman

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители выставки и методисты АО «Просвещение» в комнате для мастер-классов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетительница выставки с оружием

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Жестикулирующий человекоподобный робот с развитой мимикой Арди от компании «Дабл Ю Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница в космическом костюме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время марафона

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Образовательная экспозиция «Мое просвещение»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

За первые три дня работы выставку посетили 448 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Федеральный просветительский марафон российского общества «Знание. Первые»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница в костюме стюардессы у стенда Ульяновской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участие в выставке принимают все 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Всего представлена 131 экспозиция

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дни российской экономики пройдут на выставке с 15 января по 9 февраля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Луганской Народной Республики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума приветствует его гостей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники и посетители выставки-форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетительница выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в павильоне «Сделано нами»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в павильоне «Роснефти»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители в игровой зоне выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости выставки «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стенд Иркутской области

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стенд Амурской области

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стенд Ивановской области

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стенд Луганской народной республики

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Стенд Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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