Липчанина осудили за попытку прервать свидание сожительницы сообщением о бомбе

Советский райсуд Липецка признал 49-летнего местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 207 УК РФ, до трех лет принудительных работ) и приговорил его к году ограничения свободы. Об этом сообщила судебная система региона, не уточняя имя осужденного. Судя картотеке суда, речь может идти об Андрее Галкине. Решение выносила судья Виктория Губа.

Судом установлено, что в марте 2023 года липчанин, пребывая у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, решил, что его сожительница находится в соседней многоэтажке с другим мужчиной. «Желая, чтобы она вернулась домой», горожанин позвонил на номер «112» и сообщил о бомбе, якобы заложенной в доме, где, как он считал, была его партнерша.

Ранее Советский райсуд Липецка приговорил 42-летнего местного жителя Сергея Талдыкина к двум годам условного лишения свободы за попытку сорвать свадьбу ложным сообщением о бомбе.

Алина Морозова

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