Липчанина осудили за попытку сорвать свадьбу ложным сообщением о бомбе

Советский районный суд Липецка признал 42-летнего местного жителя Сергея Талдыкина, ранее неоднократно судимого, виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч.2 ст. 207 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе райсуда. Мужчина признал вину еще в ходе следствия.

Судом установлено, что Сергей Талдыкин позвонил в полицию и сообщил, что в столовой на улице Московской в Липецке заложено взрывное устройство. Он сделал это, чтобы испортить свадьбу родственницы, откуда его выпроводили после конфликта с одним из гостей. Прибывшие на место полицейские и кинологи не выявили «никаких реальных угроз».

Ранее воронежца осудили по той же статье за ложные сообщения о готовящемся теракте у Керченского пролива. Его оштрафовали на 300 тыс. руб.

Егор Якимов

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