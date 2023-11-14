«Комета» и «Грифон» прошли на Кубани в 2023 году 98 тысяч километров

Компания «ВодоходЪ» 11 ноября завершила свою 20-ю навигацию. Работающие в Краснодарском крае скоростные суда прошли 98 тыс. км, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ООО «ВодоходЪ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «ВодоходЪ» Фото: ООО «ВодоходЪ»

Судно на воздушной подушке «Комета» и пассажирский катамаран «Грифон» работали на морской линии Новороссийск — Геленджик — Сочи. Эксплуатирует суда ООО «ВодоходЪ Экспресс». Они выполнили 408 рейсов, что на 50 больше, чем в прошлом году. «Комета» прошла 46 тыс. км за 192 рейса. Скоростной катамаран «Грифон» преодолел 52 тыс. км за 216 рейсов.

Скоростные суда перевезли на Кубани более 53 тыс. человек. Показатель увеличился на 22%.

Татьяна Ручкина

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