На трассе Тюмень-Омск легковушка сбила десятилетнего мальчика

На 38 км автодороги Тюмень — Омск водитель автомобиля Ford Focus сбил десятилетнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По предварительным данным ГИБДД, школьник перебегал трассу вне пешеходного перехода. 43-летний водитель не смог вовремя заметить его и остановить автомобиль. По словам очевидцев, мальчик был в наушниках и с телефоном. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне в Тюмени «Нива» сбила двух 16-летних школьниц. Они получили ушибы, им оказали помощь на месте.

Виталий Красиков

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