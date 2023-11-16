На пешеходном переходе в Тюмени «Нива» сбила двух 16-летних школьниц, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

ДТП произошло на пешеходном переходе на ул. Энергетиков, 104. По словам 63-летнего водителя, он возвращался с ночной смены, поэтому не заметил переходящих дорогу девочек. По данным оперативников, накануне у мужчины был день рождения. Автоинспекторы не выявили опьянения в его организме.

Школьницы получили ушибы, им оказана помощь на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.

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