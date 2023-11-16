Городские автостоянки принесли в бюджет Петербурга почти 67 млн рублей

В бюджет Санкт-Петербурга от пользования городскими автостоянками поступило почти 67 млн рублей, сообщили в городском комитете по транспорту.

Чаще всего жители города парковали машины на площадках по следующим адресам: Лиговский проспект, уч. 63, площадь Островского, уч. 10, Казанская площадь, уч. 4 и на Прудовой улице, уч. 7 в Петергофе.

Помимо этого, петербуржцы оставляли автомобили на перехватывающих парковках. В лидерах площадки в поселке Парголово, на проспекте Стачек и на Тепловозной улице. В городе готовят ввести еще одну парковку подобного плана, ее строят около станции метрополитена «Шушары». Стоянка будет вмещать 289 машин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге предложили предоставлять инвалидам компенсации по оплате парковочного разрешения.

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