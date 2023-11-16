Инвалиды Петербурга могут получить компенсацию на оплату парковочного разрешения

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции ЛДПР Павел Иткин подготовил законопроект, по которому предлагается компенсировать людям с ограниченными возможностями здоровья расходы на оплату парковочного разрешения, документ появился на сайте парламента города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Автор предлагает задействовать средства бюджета Петербурга. Господин Иткин в тексте пояснительной записки указал, что отсутствие поступлений в казну (1800 рублей с человека) за парковочные разрешения с этой категории лиц не будет критическим для города.

Люди с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно парковаться на специально оборудованных местах, однако иногда они уже все заняты, в том числе и недобросовестными водителями. В такой ситуации им приходится оставлять авто на улице на общих условиях.

«Предоставление права на компенсацию парковочных разрешений жителя будет способствовать участию людей с ограниченными возможностями в различных мероприятиях, посещению культурных и спортивных мероприятий. Это способствует их социальной интеграции»,— содержится в тексте пояснительной записки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил доработать вопрос предоставления двух льготных парковочных разрешений на одно лицо.

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