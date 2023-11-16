Тысячи бариста Starbucks в США начали забастовку

Тысячи работников сети кофеен Starbucks, члены профсоюза Starbucks Workers United, проводят сегодня, 16 ноября, забастовку, сообщает The Wall Street Journal. Они требуют от компании повышения заработной платы, увеличения числа сотрудников в кофейнях, чтобы избегать переработок, и улучшения условий труда в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

Starbucks Workers United был сформирован в 2021 году, когда и была проведена первая массовая забастовка сотрудников сети кофеен. При этом второй год подряд забастовка устраивается в «день красных кружек» — промоакции Starbucks, когда посетителям раздают бесплатные многоразовые красные стаканы при заказе определенных напитков. Количество посетителей в этот день выше, чем обычно. Именно поэтому бариста и выбирают его в качестве даты проведения забастовки, пытаясь таким образом оказать дополнительное давление на руководство компании.

Тем не менее Starbucks Workers United объединяет лишь малую часть сотрудников сети. За проведение забастовки проголосовали работники всего лишь 360 кофеен из 9 тыс. точек Starbucks в США. По данным компании, в забастовке участвуют бариста нескольких десятков кофеен. В прошлом году акция затронула более сотни точек сети.

Кирилл Сарханянц