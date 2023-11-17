Age of Innocence представляют новую коллекцию обуви

Этой осенью компания Age of Innocence показала самые модные модели обуви на зиму: несколько вариантов сапог, ботинки-монки для образов с костюмами, балетки с квадратным носом и туфли на платформе для встречи Нового года. Из акцентных моделей коллекции — высокие замшевые сапоги Brigitte на небольшом каблуке в черном и шоколадном оттенках на небольшом каблучке-рюмочке и туфли Edith на устойчивом каблуке 11 сантиметров и платформе из бархата в трех оттенках: красном, фиолетовом и классическом черном.

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