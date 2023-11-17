Откройте глаза
Эффективные средства для молодости кожи
«Коммерсантъ Стиль» — о кремах и сыворотках, которые помогут избавиться от отеков и морщин под глазами.
Синди Кроуфорд
Фото: @cindycrawford
Осенние недосыпы отражаются на состоянии кожи, и если кофе в какой-то момент уже не помогает проснуться, то кофеин в составе кремов поискать стоит. Это один из самых популярных ингредиентов в кремах для глаз, он является сосудосуживающим средством (что означает, снижает отеки), мощным антиоксидантом. Хорошо работают пептиды и гиалуроновая кислота: они помогают коже выглядеть гладкой и ухоженной.
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