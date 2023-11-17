Откройте глаза

«Коммерсантъ Стиль» — о кремах и сыворотках, которые помогут избавиться от отеков и морщин под глазами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синди Кроуфорд

Фото: @cindycrawford Синди Кроуфорд

Фото: @cindycrawford

Осенние недосыпы отражаются на состоянии кожи, и если кофе в какой-то момент уже не помогает проснуться, то кофеин в составе кремов поискать стоит. Это один из самых популярных ингредиентов в кремах для глаз, он является сосудосуживающим средством (что означает, снижает отеки), мощным антиоксидантом. Хорошо работают пептиды и гиалуроновая кислота: они помогают коже выглядеть гладкой и ухоженной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Payot, средство 2-в-1 для глаз и губ Smoothing Eyes and Lips Care: разглаживает и заполняет морщины, уменьшая темные круги и припухлости под глазами. Состав: экстракты коры швейцарской сосны и анютиных глазок, гиалуроновая кислота, экстракт белокудренника CytoLine, освежающие патчи Fresh-Calming Eye Patches для области вокруг глаз «Свежесть и Комфорт» Korres, сыворотка для глаз с кофе и йогуртом Wide Awake Eye Gel: на 93,6% состоит из натуральных ингредиентов; имеет роликовый аппликатор c массажным и тонизирующим свойствами. В составе: экстракты жасмина, ромашки, огурца и гиалуроновая кислота, кофеин, зеленый чай Somelove, крем от отёков и тёмных кругов под глазами not my baggage: cнимает отёки и тёмные круги под глазами, выравнивает тон и разглаживает мелкие морщины, увлажняет кожу, придаёт эластичность Evidens de Beaute, возрождающая маска для глаз - патчи New-Born Eyes Mask Timeless Skin Care, крем для кожи вокруг глаз против темных кругов с легкой гелевой текстурой: осветляет темные круги под глазами, уменьшает припухлости, укрепляет и тонизирует кожу. Состав: пептиды, гиалуроновая кислота. (в Foam) Clarins Man, гель для устранения следов усталости под глазами Gel Energisant Yeux c экстрактом женьшеня Следующая фотография 1 / 7 Payot, средство 2-в-1 для глаз и губ Smoothing Eyes and Lips Care: разглаживает и заполняет морщины, уменьшая темные круги и припухлости под глазами. Состав: экстракты коры швейцарской сосны и анютиных глазок, гиалуроновая кислота, экстракт белокудренника CytoLine, освежающие патчи Fresh-Calming Eye Patches для области вокруг глаз «Свежесть и Комфорт» Korres, сыворотка для глаз с кофе и йогуртом Wide Awake Eye Gel: на 93,6% состоит из натуральных ингредиентов; имеет роликовый аппликатор c массажным и тонизирующим свойствами. В составе: экстракты жасмина, ромашки, огурца и гиалуроновая кислота, кофеин, зеленый чай Somelove, крем от отёков и тёмных кругов под глазами not my baggage: cнимает отёки и тёмные круги под глазами, выравнивает тон и разглаживает мелкие морщины, увлажняет кожу, придаёт эластичность Evidens de Beaute, возрождающая маска для глаз - патчи New-Born Eyes Mask Timeless Skin Care, крем для кожи вокруг глаз против темных кругов с легкой гелевой текстурой: осветляет темные круги под глазами, уменьшает припухлости, укрепляет и тонизирует кожу. Состав: пептиды, гиалуроновая кислота. (в Foam) Clarins Man, гель для устранения следов усталости под глазами Gel Energisant Yeux c экстрактом женьшеня

Ирина Кириенко