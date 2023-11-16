ТАСС: главкомат ВМФ предложил утилизировать атомную подводную лодку «Нерпа»

Главное командование Военно-морского флота России предложило утилизировать аварийную атомную подводную лодку «Нерпа» по «финансовым соображениям». Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Павлов, Коммерсантъ Фото: Владимир Павлов, Коммерсантъ

«Нерпа» находится на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, уточнил источник. По его словам, главкомат ВМФ предложил отказаться от ремонта и модернизации подводной лодки, поскольку с точки зрения финансов это нецелесообразно.

В 2012 году «Нерпа» была передана в лизинг ВМС Индии под именем «Чакра-2». Предполагалось, что она остается в Индии на десять лет. В 2020 году на борту взорвался баллон воздуха высокого давления, оба корпуса оказались повреждены. Вслед за этим «Нерпу» перевели во Владивосток. По данным источника ТАСС, перед отправкой в Россию специалисты в Индии отремонтировали корпуса.

8 ноября 2008 года во время ходовых испытаний «Нерпы» в Японском море в результате несанкционированного включения системы пожаротушения погибли 20 человек (из них 17 гражданских специалистов), еще 38 пострадали.

Лусине Баласян