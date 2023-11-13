В Ленобласти завершилась малая навигация и начал работать «снежный штаб»

В преддверии первых заморозков и в связи с начавшимися снегопадами при правительстве Ленинградской области начал работу «снежный штаб — 47». Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Профильный зампред областного правительства Евгений Барановский поручил проверить готовность людей и техники к приближающейся зиме. По его словам, к уличной уборке в Ленобласти в этом сезоне будет привлечено в общей сложности 3359 человек и 1262 единицы техники.

Также стало известно, что с 14 ноября, вслед за Санкт-Петербургом, в Ленобласти, в соответствии с распоряжением губернатора Александра Дрозденко, закрывается навигация для маломерных судов.

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