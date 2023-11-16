На уральской трассе в ДТП пострадал водитель загоревшейся BMW

На 197 км трассы Пермь — Екатеринбург Ачитского района (Свердловская область) в среду, 15 ноября, столкнулись две легковушки. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в результате аварии загорелась машина марки BMW, ее водитель пострадал.

По предварительным данным ГИБДД, 41-летний водитель BMW X5 ехал в направлении Перми с небезопасной скоростью, а также не учел дорожные и погодные условия. Из-за этого он не справился с управлением и столкнулся с дорожным бетонным ограждением, а затем и с машиной Hongyan.

В результате столкновения BMW загорелась. Водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в районную больницу Красноуфимска. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что стаж вождения пострадавшего водителя — 18 лет, за нарушение ПДД он привлекался к административной ответственности 32 раза. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

На месте аварии сотрудники ГИБДД осмотрели места происшествия, установили личности участников аварии. Сейчас решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 Ко­АП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Полина Хабарова

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