Жителей подтопленного хутора в Апшеронском районе перевозят на спецтехнике

В оперштабе Краснодарского края прокомментировали ситуацию с подтоплениями в Апшеронском районе. Здесь из-за подъема уровня воды в реках Кура и Пшеха смыло временные переправы к хутору Городок, сообщили в ведомстве.

Проезд сейчас перекрыли. Специалисты на местах контролируют ситуацию, население предупреждено. Глава поселения Михаил Усов следит за ситуацией.

На берегу дежурит спецтехника. Жителей хутора перевозят по временному мосту. Населенный пункт от внешнего мира не отрезан.

Вячеслав Рыжков

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