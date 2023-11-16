Младенческая смертность в Нижегородской области снизилась на 23%

По итогам трех кварталов 2023 года рождаемость в Нижегородской области снизилась на 3,7% за год, до 17,6 тыс. человек. Скончались 33,1 тыс. нижегородцев, что на 9,5% ниже показателей прошлого года, сообщили в Нижегородстате. Младенческая смертность сократилась на 23%, до 67 новорожденных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Естественная убыль населения Нижегородской области в январе-сентябре снизилась на 15,3% к уровню 2022 года. Умерло на 15,5 тыс. человек больше, чем родилось.

Ранее правительство Нижегородской области утвердило краткосрочную программу повышения рождаемости. По расчетам властей, в 2023-2025 годах благодаря механизмам поддержки семей в регионе должно родиться 67,1 тыс. детей.

Елена Ковалева