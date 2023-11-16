Суд назначил лечение в психбольнице фигуранту дела о покушении на Соловьева

Второй западный окружной военный суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре Василию Стрижакову, обвиняемому в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. По результатам психолого-психиатрических экспертиз ему диагностировали бредовое (шизофреноподобное) расстройство и синдром зависимости от стимуляторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Освободить от уголовной ответственности и направить Стрижакова на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением»,— говорится в решении суда, которое приводит ТАСС. Согласно ст. 101 УК РФ, такая мера может применяться к лицам, «которые по своему психическому состоянию представляет особую опасность для себя или других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения».

Прокурор Милана Дигаева, передает «РИА Новости», в ходе заседания попросила суд освободить Василия Стрижакова от наказания и назначить принудительное лечение, поскольку он «не может понимать характер своего процессуального положения и судебного производства». Адвокат настаивал, что в таком случае его подзащитного необходимо направить в стационар без интенсивного наблюдения.

Василий Стрижаков и еще семь обвиняемых по делу о подготовке покушения были задержаны сотрудниками ФСБ в апреле 2022 года. По версии СКР, они состояли в запрещенной в РФ и признанной террористической группировке National Socialism / White Power («Белая сила»), планировали совершить покушение на Владимира Соловьева, а затем скрыться на территории Украины.

Василию Стрижакову, в частности, предъявляли обвинения в незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ), взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и приготовлении к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности общеопасным способом из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Сам Стрижаков вину не признал. По его словам, он знает остальных фигурантов дела, поскольку пустил их к себе пожить, но в преступлениях участия не принимал.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ».

Лусине Баласян