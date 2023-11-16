Воронежский «Факел» оштрафовали на 25 тысяч рублей за поведение болельщика

Воронежский футбольный клуб «Факел» оштрафован на 25 тыс. руб. из-за болельщика, который бросил бутылку на поле во время домашнего мачта с московским ЦСКА 11 ноября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Личность болельщика установлена, судебное разбирательство эпизода будет 17 ноября, добавил господин Григорьянц.

Кроме этого, контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод с брошенной бутылкой со скамейки ЦСКА. Найти сделавшего это не удалось, вопрос будет рассмотрен на следующем заседании, куда пригласят представителей ЦСКА.

Отметим, что ранее «Факел» уже штрафовали за действия болельщиков. Так, например, в октябре воронежский футбольный клуб был оштрафован на 40 тыс. руб. за поведение болельщиков на матче с тем же ЦСКА в рамках Кубка России. Установлено, что фанаты скандировали «оскорбительные выражения» и использовали пиротехнические изделия.

Дарья Валихова