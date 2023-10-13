Воронежский «Факел» оштрафовали за поведение болельщиков на победном матче с ЦСКА

На 40 тыс. руб. был оштрафован воронежский футбольный клуб «Факел» за поведение болельщиков на последнем матче с ЦСКА в рамках Кубка России. Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза, сообщили в организации.

КДК установил, что фанаты «наглецов из Воронежа» скандировали «оскорбительные выражения» и использовали пиротехнические изделия. Каждое нарушение обошлось «огнеопасным» в 20 тыс. руб.

ЦСКА также оштрафовали на 20 тыс. руб. за использование болельщиками клуба ненормативной лексики.

«Факел» обошел ЦСКА в рамках Кубка России уже дважды. В рамках пятого тура чемпионата основное время закончилось со счетом 1:1, но в серии пенальти гости дважды пробили мимо: 4:2.

Подробнее о том, как прошел матч, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Футбольные будни».

Алина Морозова

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