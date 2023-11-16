Вход на станцию «Крестовский остров» закроют в Петербурге на два дня с 23:00

Жители и гости Санкт-Петербурга 17 и 18 ноября не смогут войти в вестибюль станции «Крестовский остров» с 23:00, об этом сообщили в Telegram-канале «Транспорт Петербурга. Организатор перевозок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Изменения в режиме работы вестибюля будут действовать до момента, когда метрополитен будет закрыт. Ознакомиться с графиком работы подземки можно на сайте метро. При этом пассажиры смогут выйти в город со станции «Крестовский остров».

В связи с корректировкой режима работы вестибюля петербуржцам и гостям города рекомендуют добираться на автобусах № 14 и № 25. Они доставят пассажиров до станции «Чкаловская».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подобные изменения коснулись станции «Обухово», вход с 23:00 был закрыт 10 и 11 ноября.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте