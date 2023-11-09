Вход на станцию «Обухово» будут два дня закрывать с 23:00

Вход в вестибюль станции «Обухово» метрополитена Санкт-Петербурга будет недоступен 10 и 11 ноября с 23:00 до окончания работ. Об этом сообщили в Telegram-канале СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Там не уточняют, с чем связаны изменения в работе. В то же время пассажиры смогут покинуть «Обухово». В связи с корректировкой формата работы вестибюля жителям города рекомендуют передвигаться на автобусе № 96, который следует от станции «Обухово» до «Купчино».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском метро в 2024 году планируют приступить к вводу систему оплаты проезда по биометрии.

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