В Екатеринбурге отравились семь учеников школы №181

Семь учеников екатеринбургской школы №181 заразились острой кишечной инфекцией. Один ребенок был госпитализирован, остальные проходят амбулаторное лечение. Роспотребнадзор начал эпидрасследование, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы пищи, воды, смывов и дезсредств в школы, чтобы провести исследование и выявить возбудителя. Также были обследованы сотрудники пищеблока. Сейчас материалы находятся в работе. В помещениях школы и столовой была проведена дезинфекция.

Ведомство обязало школу, организатора питания и медорганизацию провести противоэпидемические и профилактические мероприятия. «С 16 ноября работа пищеблока приостановлена, учебный процесс организован без питания с соблюдением санэпидтребований по продолжительности учебного дня»,— сказано в сообщении.

Напомним, 7 октября за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились четыре ученика лицей №12. Госпитализация детям не понадобилась, все ученики проходили лечение амбулаторно.

Полина Хабарова

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