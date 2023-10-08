В Екатеринбурге Роспотребнадзор расследует случаи кишечной инфекций в лицее

Свердловское управление Роспотребнадзора начало расследование случаев заболевания кишечной инфекции учащихся лицея №12 в Екатеринбурге. Как сообщили в Роспотребнадзоре, 7 октября за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились четыре ученика лицей №12.

Госпитализация детям не понадобилась, все ученики проходят лечение амбулаторно. Сейчас специалисты устанавливают возбудитель инфекции. Роспотребнадзор выдал предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в адрес лицея, организатора питания — компании «Аппетит».

В самой школе и на пищеблоке должны провести заключительную дезинфекцию, а также обследовать сотрудников пищеблока.

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