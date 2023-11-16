Сегрегация не то, чем кажется

Израильские банки начали ограничивать операции с ценными бумагами россиян. Из-за предписания международного депозитария Euroclear крупные кредитные организации выделяют инвестиционные счета, принадлежащие гражданам или налоговым резидентам России, в отдельную группу. Меры действуют даже при наличии израильского паспорта. С таких сегрегированных счетов нельзя выводить средства и продавать ценные бумаги, однако можно выводить купоны на сумму до €100 тыс. в год.

Как сообщили РБК и Forbes финансовые консультанты и адвокаты, подобные ограничения уже ввели почти все крупнейшие банки Израиля. О новых мерах клиентов уведомляли устно. Многие из них успели вывести свои счета из Euroclear, отмечает израильский адвокат Эли Гервиц:

«Информация о нововведениях многим была известна до момента вступления в силу. Поэтому те, для кого было очень критично, чтобы их ценные бумаги не оказались на листинге именно в Euroclear, могли и совершили необходимые для этого действия.

На практике мы имеем запрет на совершение сделок с этими ценными бумагами. Но купоны на сумму до €100 тыс. люди могут получать наличными. Поэтому чтобы это ограничение действительно работало, нужно иметь очень большие деньги на счетах.

Людей, которые имеют израильское и российское гражданство сотни тысяч. Количество владельцев зарубежных ценных бумаг, думаю, измеряется в тысячах. А имеющих такие суммы, что ограничения на вывод купонов больше $100 тыс. для них являются существенными, и при этом они не перевели свои активы из Euroclear в другое место, единицы, максимум десятки.

Можно ли как-то обжаловать эти действия? С моей точки зрения, безусловно, по крайней мере, с двух точек зрения. Первое: если люди одновременно являются гражданами РФ и налоговыми резидентами Израиля, и деньги они заработали без всякой связи с Россией, то наказывать их за наличие российского паспорта довольно смешно.

И второе: единственное, что защищает распространение этих ограничений, как ни странно, налоговое резидентство в Европе. Если освобождаются от ограничений люди, которые имеют вид на жительство в Евросоюзе, но не освобождаются имеющие израильское гражданство, то, с моей точки зрения, это совершенно незаконно и при необходимости может быть оспорено. Мы посмотрим, как эти ограничения будут действовать на практике, и при необходимости будем реагировать».

В ЕС и Швейцарии ограничения в отношении российских активов действуют с 2022 года. Россияне, у которых нет местного паспорта или ВНЖ, не могут получать на банковские счета больше €100 тыс. Меру соблюдают и депозитарии: если портфель российского инвестора превышает эту сумму, зачислять ему купоны по облигациям, дивиденды или выручку от продажи ценных бумаг запрещено. Вместо этого они поступают на отдельный заблокированный счет.

Израиль не присоединялся к санкциям, так что местные банки рассчитывают добиться от Euroclear смягчения позиции, отмечает управляющий партнер израильского адвокатского офиса «Коваленко и партнеры» Алексей Коваленко. По его информации, до реальных блокировок счетов дело пока не дошло:

«Никакой паники нет, и особой проблемы мы не видим. Израиль не присоединился к пакету санкций, поэтому каждый банк действует на свое усмотрение. На данный момент это юридический спор между Euroclear и израильскими банками, которые не хотят соглашаться на условия депозитария. Израиль настаивает, что если человек — налоговый резидент России — давайте к нему так и относиться.

Если речь идет о налоговом резиденте Израиля, то наличие российского паспорта не должно мешать его инвестиционной деятельности. Спор тянется с июля, и пока он не закончился. В Израиле умеют затягивать такие вопросы, чтобы дать клиентам возможность купить другие активы. На данный момент никакие активы не были заморожены.

Один банк уже предупредил клиентов, люди продают ценные бумаги, приобретают другие. В Израиле достаточно инструментов для инвестиций — Тель-Авивская фондовая биржа, это Американская фондовая биржа, израильские фонды, инвестбанки. На местном рынке очень много инструментов, с которыми могут работать российские инвесторы.

Какая политика в отношении россиян у израильских банков? Давайте выделим две категории. Первая: люди, которые репатриировались, имеют израильское гражданство, являются налоговыми резидентами России. Вторая — граждане России. И те, и те могут открывать в Израиле счета.

Каждый банк действует по своему усмотрению. В свое время вышло предостережение Центробанка Израиля, чтобы финансовые организации были осторожны. Многие вместо Израиля выбирали другие юрисдикции, все индивидуально. Обычные банки более консервативные, поэтому с ними сложнее. С инвестиционными все намного проще».

Европейские депозитарии стали требовать сегрегации счетов россиян и за пределами ЕС в начале 2023 года. В апреле после запроса Clearstream такую меру ввел второй по размеру банк Объединенных арабских эмиратов Emirates NBD. Позднее инвесторам удалось разморозить и вывести в другие хранилища бумаги американских эмитентов и средства, которые они вносили самостоятельно.

В мае отделить активы россиян у брокеров потребовала Казахстанская фондовая биржа. Мера коснулась инструментов, расчеты по которым проходили в Euroclear и Clearstream. Решение объясняли необходимостью соблюдать санкции. Договариваться с израильскими банками о разблокировке или выводе активов будет трудно, уверен инвестиционный банкир Евгений Коган:

«Наверное, единственный вариант работы с израильскими банками — писать им письма. Сталкиваюсь с очень неприятной ситуацией, когда израильские банкиры говорят: мы здесь ни при чем, обращайтесь в Euroclear. Сами израильтяне не до конца все это понимают.

Для того чтобы выяснить, как разблокировать, надо сначала узнать, какие существуют критерии, а четких нет.

Многое зависит от доброй воли того или иного банка. Рейтинги, может быть, и высокие, но уровень сервиса пещерный. Варианты вывести активы из Euroclear существуют, такая возможность есть всегда, например, поменять бонды на различные ETF, то есть на близкие, скажем, по идеологии, по смыслу. Тогда сразу мы уходим от Euroclear, который начал охотиться за россиянами».

Израильские финансовые консультанты уточняют, что если мера коснется всех инвесторов с российским происхождением, сегрегировано будет до 300 тыс. счетов в местных банках.

Источники Forbes утверждают, что сейчас Euroclear рассылает требования о выделении счетов в организации по всему миру, где, по данным депозитария, может быть большое число клиентов из России.

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Елизавета Скобцова