Расправе не вышел срок

Суд вынес приговор четверым участникам жестокой расправы над криминальным авторитетом из Эвенкии Максимом Власецким, совершенной в 2006 году. Ее, по версии следствия, учинили четверо местных жителей, один из которых на момент описываемых событий был несовершеннолетним. Во время встречи, созванной для улаживания конфликта, злоумышленники напали на «авторитета», погрузили его в багажник машины и вывезли в безлюдное место, там жертву забили битами и сожгли, обложив покрышками. Суд назначил обвиняемым от шести до 14 лет лишения свободы. Останки погибшего так и не были обнаружены.

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Суд рассмотрел уголовное дело об убийстве 17-летней давности криминального авторитета из Эвенкийского автономного округа (существовал до 2007 года). Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края. По информации источников «Ъ-Сибирь», Максим Власецкий, который к 25 годам трижды был судим за вымогательство, самоуправство и угрозу убийством, пропал осенью 2006 года, через несколько месяцев после освобождения из колонии. Заявление об исчезновении «авторитета» в отдел милиции Туры (столица Эвенкии) подала его мать, искавшая сына.

Поиски пропавшего и лиц, возможно причастных к его исчезновению результатов не принесли. Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Дело, попавшее в разряд «висяков», раскрыли только в 2022 году.

Подозреваемых оказалось четверо: родные братья Евгений и Сергей Транда, Сергей Линьков и Александр Воронков.

Последнему на момент инкриминируемых событий было 17 лет.

В начале 2022 года следователи задержали трех подозреваемых. Последним в июле 2022 года был арестован Евгений Транда, находившийся в розыске. Его задержали в городе Рудный Казахстана и в декабре прошлого года по экстрадиционному запросу прокуратуры передали российским властям, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Согласно восстановленной следователями картине преступления, 1 сентября 2006 года Сергей Транда, Сергей Линьков и Александр Воронков сидели в машине «Волга», припаркованной у школы, когда к ним подошел «авторитет». Между ними произошел конфликт из-за того, что троица побила знакомого Максима Власецкого. Оппоненты договорились продолжить разговор позже.

По версии следствия, встретившись с Максимом Власецким, троица напала на него, погрузила в багажник машины и отвезла на окраину поселка Тура, где расположена смотровая площадка, прозванная жителями «Орбита».

Нападавшие, к которым присоединился Евгений Транда, поочередно наносили Максиму Власецкому удары деревянной битой по голове и телу. Потерявшего сознание потерпевшего отвезли в карьер, зарубили топором и сожгли в костре с автопокрышками. Его станки так и не были обнаружены.

Первым перед судом предстал Сергей Линьков, который заключил соглашение о сотрудничестве. За убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) ему назначили восемь лет колонии строгого режима. Смягчающими вину обстоятельствами суд признал явку с повинной, активную помощь следствию в изобличении других соучастников и раскаяние.

Братьям Сергею и Евгению Транда присудили соответственно 14 и восемь лет заключения. Александра Воронкова, который, говорится в деле, совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, с учетом всех смягчающих обстоятельств приговорили к шести годам колонии общего режима. Положения об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности не применялись с учетом позиции прокурора.

Константин Воронов, Новосибирск