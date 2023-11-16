Жилой комплекс экономической зоны «Кулибин» оценили в 20 млрд рублей

Генеральный директор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Игорь Ищенко оценил предварительную стоимость строительства крупного ЖК «Кулибин» в одноименной особой экономической зоне (ОЭЗ) в Дзержинске в 20 млрд руб. На пресс-конференции в четверг господин Ищенко сообщил, что проект планируется реализовать через механизм комплексного развития территорий (КРТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жилой комплекс площадью 120 тыс. кв.м. почти на 3 тыс. квартир и 6 тыс. жителей с социальной инфраструктурой корпорация рассчитывает построить за счет нижегородских инвесторов и ведет с ними переговоры. «Сегодня мы находимся в стадии формирования мастер-плана. Жилой комплекс планируется запускать очередями. По нашей достаточно консервативной оценке первая очередь планируется в 2026 году», — уточнил Игорь Ищенко.

Промышленная ОЭЗ «Кулибин» создается в Дзержинске на территории 724 га, в перспективе в перспективе ближайших семи лет может быть увеличена до 6 тыс. га. Резиденты пользуются преференциями по налогу на прибыль и нулевыми ставками по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу. По расчетам властей, к 2030 году объем производства резидентов ОЭЗ должен составить 1,5% внутреннего регионального продукта.

Роман Рыскаль