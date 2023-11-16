Группа ПСБ объявила о запуске нового бренда «ПСБ | Благосостояние», под которым в формате комплексной экосистемы будут развиваться инвестиционные продукты и услуги для частных клиентов. Как заявил старший вице-президент ПСБ Алексей Жоголев, всплеск интереса россиян к инвестициям требует не просто адаптации, но и новых подходов в бизнесе. Экосистема «ПСБ | Благосостояние» — это ответ на вызовы времени. Речь идет о реализации новой сервисной модели бизнеса, в рамках которой клиенты получают комплексное продуктовое предложение для решения персональных инвестиционных задач.

«Яндекс» презентовал электровелосипед собственной разработки для курьеров. Он сам регулирует скорость и не позволяет ее превысить. Первые 100 электровелосипедов появятся в Москве этой зимой. К следующей осени компания хочет увеличить их количество до нескольких тысяч. А кикшеринговый сервис Whoosh сообщил об успешном тестировании электросамоката с модулем компьютерного зрения, который считывает и обрабатывает данные из окружающей среды.

Американская Mars Inc. покупает британского производителя премиального шоколада Hotel Chocolat за $662 млн. Шоколад данной марки известен высоким качеством какао и низким содержанием сахара. В настоящее время в сеть Hotel Chocolat входит 131 магазин в Великобритании и 21 в Японии.