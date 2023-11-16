РИА Рейтинг: наименее доступная ипотека в Черноземье — в Тамбовской области

По итогам третьего квартала 2023 года Тамбовская область стала регионом Черноземья с самой низкой доступностью ипотеки. Жители региона выделяют 61,7% из своей заработной платы на ипотечные платежи. Это следует из исследования РИА Рейтинг, составленного на основе данных Центробанка и Росстата. Среди субъектов РФ Тамбовская область занимает 76 место.

Составители рейтинга пояснили, что соотношение выплат по ипотеке и средних зарплат рассчитано путем деления аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние три месяца на среднюю зарплату «на руки» за 12 месяцев (с сентября 2022 года по август 2023-го). Для определения аннуитетных платежей были использованы фактические ставки, сроки и размер займов.

В Черноземье на втором месте оказалась Орловская область с показателем 57,7%, на третьем — Белгородская (55,5%). Жители Липецкой области ежемесячно тратят на ипотечные взносы 53,9% заработка, Курской — 52,8%, Воронежской — 51,7%. Среди субъектов РФ последний регион занимает 45 место.

В целом по макрорегиону средний срок ипотеки составляет 293,8 месяца, средний размер — 3,36 млн руб. Самый высокий средний размер кредита зафиксирован в Белгородской области (3,6 млн руб.), самый низкий — в Тамбовской (3,2 млн руб.).

По стране процентное соотношение составляет 43,8%. Регионами с наиболее доступной ипотекой составители рейтинга называют Магаданскую область, у жителей которой на ежемесячный взнос уходит 25,5% зарплаты, Чукотский автономный округ (26,2%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (26,6%). По данным РИА Новости, это связано с высоким уровнем зарплат и низким спросом на жилье на севере страны. Менее всего ипотека доступна в республиках Северного Кавказа.

О росте закредитованности жителей макрорегиона в 2023 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Ковалева

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте