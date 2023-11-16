Роспотребнадзор по Ленобласти отчитался о заболеваемости корью в регионе

В Ленобласти за последние шесть месяцев снижается заболеваемость корью. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Ъ-СПб».

«Эпидемиологическая ситуация по кори в Ленинградской области контролируемая. Заболеваемость отмечается за счет непривитых граждан, в том числе из стран ближнего зарубежья, а также лиц, по тем или иным причинам отказывающимся от вакцинации»,— сообщили в Роспотребнадзоре.

С апреля 2023 года проводится «подчищающая» вакцинация для непривитых и не болевших корью, а также привитых однократно. От числа подлежащих такой вакцинации привили уже 93,9%.

В Роспотребнадзоре по Ленобласти подчеркнули, что в регионе хватает вакцины от кори. Однако ранее «Ъ-СПб» писал, что наблюдается временная нехватка комбинированного препарата (живая коревая вакцина в наличии есть).

Анастасия Захарова