Костюм начинается с вешалки

Довольно справедливым будет сказать, что лучший костюм — это тот, который шьется на заказ. И это логично: поскольку он делается под конкретного человека по его меркам, сидеть он будет идеально. Однако пошив костюма — это серьезное мероприятие, которое требует серьезных вложений и много времени. Для работы и ежедневной носки можно выбрать модель «с вешалки». Вот несколько базовых советов, как подобрать наиболее удачный вариант.

Как должен сидеть пиджак

Главные критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе костюма — это длина рукавов, воротник и посадка в плечах. Если все эти показатели соблюдены в соответствии с нормой, пиджак скорее всего будет сидеть хорошо. плечи пиджака должны лежать ровно, а шов должен заканчиваться там же, где заканчиваются ваши плечи. Если шов будет длиннее линии плеч, пиджак будет выглядеть мешковатым, короче — и в нем будет сложно свободно двигать руками. Длина рукавов тоже очень важна, так как это первое, что бросается в глаза. Рукава пиджака должны заканчиваться у основания кисти. В идеале рукава рубашки должны выглядывать из-под пиджака на 1,5 см.

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Фото: East News Колин Ферт в фильме «Кингсмен: Секретная служба»

Фото: East News

То же самое касается воротника — это одна из самых заметных черт пиджака. Между воротником рубашки и воротником пиджака не должно быть зазора, иначе последний будет выглядеть слишком большим и неподходящим. В идеале воротник пиджака должен закрывать заднюю и боковые части воротника рубашки.

Длина и талия пиджака

Показатель длины пиджака может варьироваться в зависимости от стиля, которого вы придерживаетесь. Правила классического стиля диктуют следующий показатель: пиджак должен заканчиваться примерно на уровне верхней фаланги большого пальца. При этом в последнее время многие мужчины отдают предпочтение моделям покороче — укороченные пиджаки предпочитают, например, итальянцы. В целом пиджак должен закрывать верхнюю часть брючного кармана. Все, что выше, уже неприемлемо.

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В застегнутом виде пиджак не должен выглядеть как буква Х — это означает, что талия слишком узкая и такой пиджак будет стеснять движения. Часть пиджака ниже пуговица должна лежать прямо. Очевидно, что эти правила касаются однобортных моделей. В движении силуэт Х будет заметен, но это нормально. Другая проблема — слишком большой размер. Если талия пиджака идет единой прямой линией по бокам даже в застегнутом виде, стоит выбрать модель на размер (а может и два) меньше.

Посадка и длина брюк

Проверить размер брюк в талии очень легко — они должно комфортно сидеть на бедрах без ремня. Ни слишком туго, ни слишком свободно. Также нужно держать в голове, что в брюки будет заправляться рубашка и для этого должно быть достаточно места. Важна также посадка — брюки должны закрывать бедренную кость целиком.

Что касается длины брюк, тут поможет их соотношение с обувью. Опять же, можно обратиться к более современным укороченным моделям — они едва достают до обуви, иногда показывая часть носка. Такие брюки стоит носить с укороченным пиджаком, иначе они будут выглядеть не подходящими по размеру. Более классические модели можно определить по складке. Когда брюки нависают над обувью, они ложаться и образуют складку — так вот она должна быть лишь одна. Если брюки будут складываться на обуви «гармошкой», их точно стоит подшить.

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И важное правило напоследок — не забудьте снять все швы и распороть карманы перед первым выходом в новом костюме. Все карманы пиджака и брюк должны быть функциональными.

Илья Петрук