Актер Павел Деревянко об обвинениях в мошенничестве: меня обманули

Актер Павел Деревянко, комментируя сообщения в СМИ о том, что его обвиняют в мошенничестве, заявил, что его обманули бывшие партнеры и друзья. Он сообщил, что уже подал на них в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Деревянко в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Павел Деревянко в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Это все неправда, они агонизируют. Я на них подал в суд, на этих людей — своих бывших партнеров и друзей, которые меня жестоким образом обманули, совершенно жестоким. Скоро справедливость восторжествует, и виновные будут наказаны»,— сказал Павел Деревянко РЕН ТВ. Адвокат актера Евгений Розенблат заявил телеканалу, что Павел Деревянко сам является потерпевшим в этой истории.

Ранее вчера и сегодня, 16 ноября, СМИ, в том числе RT, «Московский комсомолец», сообщали, что в отношении актера возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупных размерах. Иск к актеру подал в Басманный суд директор полиграфической фирмы Сергей Николенко. Он утверждает, что Павел Деревянко и его партнер Григорий Музулян заключили с ним договор займа на 1 млн руб. Спустя некоторое время он обнаружил, что обязательства по договору не выполнялись, деньги так и не вернули, передает «МК».

По информации издания, еще одним потерпевшим является инвестор, который вложил в компанию Григория Музуляна и Павла Деревянко 6 млн руб. и 10 биткоинов, но обещанные средства ему так и не выплатили. Как утверждает Shot, Павел Деревянко и Григорий Музулян вместе владеют криптокомпанией «Бии Соул». По информации канала, обманутым инвестором, вложившим 6 млн руб. в компанию, является актер Артем Ткаченко, а в общей сложности от «Бии Соул» инвесторы требуют выплаты 35 млн руб.

Shot также утверждает, что к господину Музуляну иск подал режиссер Марюс Вайсберг, который обвинил его в мошенничестве на $100 тыс. (по курсу на тот момент — около 6 млн руб.), после чего общая сумма иска к криптокомпании выросла до 41 млн руб.

Эрдни Кагалтынов