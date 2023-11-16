Госдума одобрила отмену индексаций зарплат госслужащих в 2024 году

Закон об отмене индексации зарплат госслужащих был принят Госдумой сегодня, 16 ноября, в третьем чтении. Закон не затрагивает индексацию зарплат военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС и противопожарной службы.

Закон приостанавливает до 1 января 2025 года действие положений законов, устанавливающих сроки и порядок индексаций заработных плат судей, гражданских служащих, фонд оплаты труда помощников сенаторов и депутатов Госдумы. Сейчас выплаты госслужащим ежегодно индексируются на уровень инфляции.

Согласно внесенным во втором чтении поправкам, закон не затронет зарплаты военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФССП, ФСИН, ФТС и государственной противопожарной службы. Также законе не затрагивает индексацию зарплат бюджетников. Им поднимут зарплату на 4,5%.

Закон направлен в Совет федерации.

Александра Горошилова