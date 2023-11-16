Основатель казанского ресторана «Море&Море» объявлен в розыск
Основатель казанских ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» Александр Орлов был объявлен в федеральный розыск. Информация об этом опубликована в базе данных МВД.
Ресторатор Александр Орлов
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ
По данным «Ъ», господина Орлова объявили в розыск по делу о причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой. Подробности дела не разглашаются.
Сам господин Орлов уехал в начале прошлого года из России. Позже он заявил, что решил сосредоточиться на развитии заграничных проектов.