Сотрудник поликлиники в Петербурге получил незаконные премии на 750 тыс. рублей

Экономическая полиция Приморского района Санкт-Петербурга установила в одной из городских поликлиник факты злоупотреблений в финансовом плане. По информации правоохранителей, задержанный начальник отдела кадров получал премии, размеры которых были завышена в несколько раз.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, документы подписывались в течение нескольких лет. По той же схеме главный кадровик получал доплаты за фиктивное расширение зон обслуживания, «совмещенки». Такая надбавка достигала 300% от оклада сотрудника.

«По оперативным данным, только незаконные доплаты начальнику отдела кадров составили более 750 тысяч рублей, выплаченных из бюджетных средств»,— говорится в сообщении правоохранителей.

Полицейские установят точные суммы незаконного обогащения и все предпринятые финансовые махинации. Этот инцидент стал основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге на срок до 12 января арестовали начальника ОЭБиПК УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области Романа Ильина по делу о получении взяток за покровительство.

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