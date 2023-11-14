Начальника УМВД России по Выборгскому району Ленобласти отправили в СИЗО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения начальнику ОЭБиПК УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области Роману Ильину. Он пробудет в СИЗО до 12 января 2024 года, передает объединенная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арест начальника ОЭБиПК УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области Романа Ильина, подозреваемого в получении взятки.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Арест начальника ОЭБиПК УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области Романа Ильина, подозреваемого в получении взятки.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Господин Ильин стал фигурантом уголовного дела по ч.6 ст.290 УК РФ. По версии следствия, занимая должность в правоохранительных органах, мужчина получал деньги за покровительство от лиц, которые занимались рубкой леса на территории УМВД по Выборгскому району. С 2020 по 2022 год он получил в общей сложности порядка 8 млн рублей.

На заседании Роман Ильин не признал свою вину. Сторона защиты запрашивала домашний арест в качестве меры пресечения, но суд решил заключить подозреваемого под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД, Следственного комитета (СКР) и ФСБ задержали Романа Ильина 13 ноября возле его дома в Выборге.

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