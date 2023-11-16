В Сочи на площади Флага начали устанавливать новогоднюю ель

В Сочи приступили к монтажу новогоднего уличного оформления. Украшение города начали с установки на площади Флага ели высотой 23,5 м. Как сообщает пресс-служба мэрии, монтаж елки завершат к следующей неделе. После монтажа ель украсят почти 500 шарами трех цветов и 500 м световой гирлянды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Рядом с елью уже обновили световую конструкцию — цифру «2024». Композиция включает также фигуры снеговиков и стилизованные подарочные коробки под елью. Монтаж новогоднего оформления начался и на других улицах курорта.

По поручению мэра Алексея Копайгородского все основные элементы выполнят в авторской стилистике, они будут индивидуальны для Сочи. Тематические праздничные локации и фотозоны, включая различные световые инсталляции и иллюминацию, организуют к Новому году и Рождеству на территории всех четырех районов города.

Основными цветами станут белый, золотой и бордовый. В основе проектов — темы патриотизма, любви к стране и Сочи. Для инсталляций выберут знакомые всем сюжеты. К примеру, на площади Южного мола откроется резиденция Деда Мороза, там установят ель из мандаринов и фигуры героев из отечественных мультфильмов.

Планируется оформить въездные ворота в Сочи на автопостах Магри и Псоу, в международном аэропорту и на крупных железнодорожных станциях. Рекомендации по новогоднему оформлению направили предприятиям города.

Завершить новогоднее оформление курорта планируют до середины декабря. Как сообщали власти города, концепция оформления разработана с расчетом на то, что большая часть инсталляций может быть использована при проведении в Сочи других мероприятий.

Татьяна Ручкина

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