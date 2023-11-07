Украшать Сочи к Новому году начнут в середине ноября

В середине ноября в Сочи начнут монтировать новогоднее оформление. Все основные элементы будут выполнены в авторской стилистике и индивидуальны для курорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Тематические праздничные локации и фотозоны, в том числе световые инсталляции и иллюминацию, установят на территории всех четырех районов города. Основными цветами станут белый, золотой и бордовый. Как сообщил мэр Алексей Копайгородский, в основу проектов также заложат темы патриотизма и подчеркнут уникальность и особенности курорта.

«На зимних праздниках люди традиционно посвящают много времени своим родным и близким: мы сделаем акцент на хорошо знакомых миллионам наших сограждан сюжетах, чтобы каникулы объединили все поколения»,— отметил Алексей Копайгородский.

Главную городскую ель традиционно установят на площади Флага. Там же появятся дополнительные элементы и фотозоны. На площади Южного мола откроется резиденция Деда Мороза, там установят ель из мандаринов и фигуры героев из отечественных мультфильмов. На автопостах Магри и Псоу, а также в сочинском аэропорту и на крупных железнодорожных станциях оформят въездные ворота. Предприятиям также направили рекомендации о правилах новогоднего оформления.

Завершить украшение Сочи планируют до середины декабря. По концепции, большую часть инсталляций смогут использовать в городе при проведении последующих событийных мероприятий.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram