В Угличе для проекта «Крепость, которой нет» вырубят 100 деревьев

В Угличе Ярославской области в рамках проекта «Крепость, которой нет» вырубят 100 деревьев. Соответствующая информация содержится в сметной документации закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовительные работы

Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте» Подготовительные работы

Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект «Крепость, которой нет — возвращение реки городу» выиграл грант Ростуризма. В его рамках планируется строительство макета деревянной крепости на территории Угличского кремля и благоустройство.

В сметной документации контракта на благоустройство, опубликованной на портале госзакупок, указывается вырубка 100 деревьев твердых пород диаметром стволов более 32 см. Пни от деревьев необходимо выкорчевать. Также предполагается расчистка территории от кустарника и мелколесья. Вырубка деревьев называется подготовительными работами, которые, согласно графику, должны были завершиться 10 ноября.

Подрядчиком выступает АО «Московский областной дорожный центр» (МОДЦ). Работы разбиты на два контракта: строительство крепости (43,8 млн руб.) и благоустройство территории (5,8 млн руб.). Завершить реализацию проекта планируется 23 декабря 2023 года.

Алла Чижова