Ernst & Young впервые в истории возглавила женщина

Вчера, 15 ноября, аудиторско-консалтинговая компания EY (раньше она называлась Ernst & Young) сообщила, что ее новым генеральным директором станет Джанет Транкейл. В июле 2024 года госпожа Транкейл сменит на этом посту Кармина Ди Сибио. Она станет первой женщиной во главе компании в истории не только EY, но и «большой четверки» аудиторско-консалтинговых компаний в целом. Совет директоров Deloitte также возглавляет женщина, однако гендиректор в этом случае — мужчина.

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Фото: ERNST & YOUNG Джанет Транкейл

Фото: ERNST & YOUNG

Господин Ди Сибио возглавлял EY с 2019 года. О причинах его отставки в заявлении компании не сообщается. Он уйдет на год раньше, чем планировалось,— до того стандартный четырехлетний контракт с ним был продлен на два года, этот срок истекал в 2025 году. EY сообщила о смене гендиректора через несколько месяцев после того, как стало известно, что она отказалась от плана разделения на две компании — аудиторскую и консалтинговую. О таком плане сообщалось в прошлом году после нескольких скандалов с участием компаний «большой четверки». Однако многие партнеры EY высказались против разделения, так что компания отказалась от него. Как пишут американские СМИ, смена главы может свидетельствовать о том, что EY хочет дистанцироваться от этого неудавшегося плана.

Госпожа Транкейл работает в EY с 1991 года. Перед избранием гендиректором она была региональным управляющим партнером в США, работавшим с Американской ассоциацией участников рынка финансовых услуг. Исполнительный комитет компании избрал ее генеральным директором на четырехлетний срок, рассмотрев шесть кандидатур из числа партнеров EY.

Яна Рождественская