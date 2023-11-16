ПСБ получил премию за лучший сервис в кредитовании малого бизнеса

ПСБ получил премию Frank Small Business Loans Award 2023 в номинации «Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса» — клиенты банка высоко оценили удобство процесса получения финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено ПСБ Фото: Фото предоставлено ПСБ

«Запуск онлайн-кредитования бизнеса несколько лет назад позволил нам вывести процесс выдачи финансирования малому и среднему бизнесу на совершенно новый уровень. Мы значительно упростили клиентский путь: уже сейчас предприниматели могут получать решение по кредиту за несколько минут и всего по одному документу. А если учитывать непрерывное развитие технологий, которые мы постоянно внедряем в наши внутренние процессы кредитования, то в ближайшем будущем наших клиентов ждут инновационные решения, достойные цифровой революции в банковской сфере»,— сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

Александр Чернощекин также отметил, что рост удовлетворенности бизнеса процессом кредитования зависит как от уровня цифровизации клиентского пути, так и от объема данных, доступных банкам для установки лимитов и принятия решения о выдаче финансирования: «Поэтому надо стремиться к взаимному обмену информацией между госструктурами, банками, маркетплейсами, сотовыми операторами и другими участниками рынка, в том числе через Open API, что будет способствовать доступности финансирования для малого и среднего бизнеса».

В рамках ежегодной премии Frank Small Business Loans Award 2023 аналитическая и консалтинговая компания Frank RG наградила лучшие банки в кредитовании малого бизнеса. При подсчете баллов учитывались результаты тайных покупок, мониторинг условий кредитования и итоги опроса клиентов.

«ПАО Промсвязьбанк».