Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом на Урале

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело после смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса на уральской трассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП на трассе Екатеринбург — Серов, в котором пострадали восемь человек, два из них погибли

Фото: Прокуратура Свердловской области ДТП на трассе Екатеринбург — Серов, в котором пострадали восемь человек, два из них погибли

Фото: Прокуратура Свердловской области

Авария произошла утром в среду, 15 ноября, на 318 км трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным прокуратуры, автобус №509 столкнулся с грузовиком, совершая обгон. В результате аварии погибли водитель автобуса и его пассажир. Шесть пострадавших доставили в городскую больницу Верхней Пышмы.

После аварии в региональном Минздраве сообщили, что у всех пациентов диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а один человек находится в состоянии крайней степени тяжести.

По данным Минздрава на утро 16 ноября, четыре пациента после обследования направлены на амбулаторное лечение. Одного из пациентов прооперировали, сейчас находится в реанимации. Еще один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение. «Состояние у обоих пациентов без ухудшений»,— сказано в сообщении.

Как сообщили в СКР, организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Верхней Пышмы взяла проверку на контроль. Александр Бастрыкин также поручил предоставить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

Полина Хабарова

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