На Урале прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с автобусом

Прокуратура Верхней Пышмы (Свердловская область) проконтролирует доследственную проверку по факту ДТП на уральской трассе, в котором пострадали восемь человек, из которых два погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Авария произошла утром в среду, 15 ноября, на 318 км трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным прокуратуры, автобус №509 столкнулся с грузовиком, совершая обгон. В результате аварии погибли водитель автобуса и его пассажир. Пострадавших доставили в городскую больницу Верхней Пышмы.

«У всех пациентов диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Один человек находится в состоянии крайней степени тяжести»,— сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Сотрудники ГИБДД установят причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам доследственной проверки.

Полина Хабарова

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