Совбез оценил ущерб от обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей в 7 млрд рублей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об усилении обстрелов в Центральном федеральном округе России. Ущерб только для Белгородской, Брянской и Курской областей составил больше 7 млрд руб. Господин Патрушев рекомендовал губернаторам ЦФО особое внимание уделить «безопасности биологически опасных объектов».

«Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы, направленной на обеспечение безопасности населения, охрану критически важных и потенциально опасных объектов, в первую очередь объектов социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры»,— сказал господин Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе (цитата по «Интерфаксу»).

По словам секретаря Совбеза РФ, в регионах ЦФО совершено «128 терактов», большая часть из них — с использованием беспилотников. Предотвращено «более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов». Как считает господин Патрушев, нужно оперативно принять нормативные требования по оснащению объектов средствами противодействия БПЛА. По его мнению, также нужно «обеспечить формирование мобилизационных планов экономики субъектов РФ и муниципальных образований».

Секретарь Совбеза РФ рассказал, что в регионах ЦФО усилены меры по защите населения и критической инфраструктуры, в частности это касается средств противовоздушной обороны. На территориях возле критически важных и потенциально опасных объектов проводится патрулирование. Приняты меры по предотвращению поджогов и «иных деструктивных действий». По словам господина Патрушева, правительство передало приграничным с Украиной регионам средства на обустройство линий территориальной обороны.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев