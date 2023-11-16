Фигуранта дела о поставках оборудования для Крымского моста отпустили из СИЗО

Экс-начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова, подозреваемого в организации поставок некачественного оборудования, которое могло использоваться для обороны Крымского моста для защиты от беспилотников, отпустили из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Владимира Андрусенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Дело слушается во Втором Западном окружном военном суде. Защитник Сергея Волкова отметил, что суд изменил меру пресечения на домашний арест. В ходе заседания подозреваемый не признал вину, заявив, что действовал в рамках действующего законодательства.

Ранее стало известно, что в отношении полковника Волкова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия) после того, как Росгвардия заключила контракт на поставку двух радиолокационных комплексов «Орел-БПЛА» с научно-исследовательским институтом радиосвязи (РНИИРС) в Ростове-на-Дону. Сумма соглашения достигала 395,4 млн руб. Следствие считает, что оборудование, которое могло быть использовано для обороны Крымского моста от атак беспилотников, не могло полноценно обеспечить данную функцию. При этом самому подозреваемому могло быть известно о несоответствии техники указанным требованиям.

Защита считает, что дело может быть связано с попыткой высшего руководства полковника Волкова «переложить на него ответственность».

Анастасия Донскова

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