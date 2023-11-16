Кремль подтвердил визит президента Таджикистана в Россию на следующей неделе

Москву на следующей неделе с официальным визитом посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Никаких подробностей он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмомали Рахмон и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Эмомали Рахмон и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-служба таджикистанского лидера ранее сообщила, что глава государства посетит Россию 21–22 ноября. Утверждалось, что он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в узком и расширенном составах.

Последний раз господин Рахмон встречался с господином Путиным в октябре в Бишкеке на полях заседания Совета глав государств СНГ. Президент Таджикистана посещал Москву в мае 2023 года — он принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В 2019 году господин Рахмон посещал РФ с официальным визитом по приглашению господина Путина.

Леонид Уварчев