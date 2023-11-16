Доцент самарского вуза признан виновным в попытке дать взятку полиции

Суд вынес приговор доценту высшего образовательного учреждения из Самары. Он признан виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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«Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в доход государства в размере 1,4 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Следствие и суд выяснили, что в октябре минувшего года осужденный пытался передать оперуполномоченному ОВД незаконное вознаграждение на сумму 200 тыс. руб. Деньги передавались за фальсификацию материалов проверки по факту незаконного проставления студентам зачетов. Однако силовик отказался от взятки.

Ранее в Самаре доцент вуза был задержан по подозрению в получении взятки от студентов. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, общая сумма незаконного вознаграждения составила 225 тыс. руб. Подозреваемый не признает вины.

Георгий Портнов