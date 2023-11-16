«Россети Тюмень» направили более 4 млрд рублей на ремонт энергообъектов

Объем финансирования ремонтной программы «Россети Тюмень» к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в текущем году составил более 4,4 млрд руб. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, в целом объем финансирования «Россетей» ремонта энергообъектов в РФ составил более 91 млрд руб., что на 5 млрд руб. больше, чем в прошлом году.

В Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) «Россети Тюмень» отремонтировали более 1,8 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП). На линейных объектах было установлено около 18 тыс. новых изоляторов и заменено более 38 км грозотроса. На высоковольтных питающих центрах энергетики отремонтировали 93 силовых трансформаторов и 258 выключателей. Кроме того, было заменено около 1,2 тыс. опорно-стержневых изоляторов.

Отмечается, что в частных секторах Тюменской области компания отремонтировала 234 трансформаторных подстанции (ТП) и 614 км ЛЭП. Профилактические работы были проведены на территории 22 поселений. Также проведено техобслуживание более 60 трансформаторных подстанций в Мальковском, Андреевском, Переваловском, Кулаковском, и Каменском муниципальных образованиях.

Напомним, в январе «Россети Тюмень» на техобслуживание и ремонт энергообъектов в 2023 году планировали направить 4,2 млрд руб.

Полина Хабарова

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