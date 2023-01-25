«Россети Тюмень» направят 4,2 млрд рублей на техобслуживание и ремонт энергообъектов

В 2023 году компания «Россети Тюмень» направит более 4,2 млрд рублей на подготовку электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к отопительному сезону 2023/2024. По сравнению с прошлым годом объем финансирования ремонтной программы увеличен на 10 %.



Запланированные работы будут выполнены до 1 октября текущего года и позволят «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить готовность электросетей макрорегиона к отопительному сезону.

Так, в распределительных сетях 0,4-20 кВ запланированы работы почти на 170 трансформаторных подстанциях. На питающих центрах 35 кВ и выше специалисты «Россети Тюмень» проведут капитальный и средний ремонты 80 силовых трансформаторов, 245 высоковольтных выключателей, 195 разъединителей, заменят 1036 опорных изоляторов.

Также до наступления осенне-зимнего периода 2023-2024 энергокомпанией запланирован ремонт свыше 1,6 тысячи км ЛЭП. Энергетики заменят и усилят свыше 5,6 тысячи опор, смонтируют более 16 тысяч новых изоляторов, а также почти 38 км грозотроса для повышения грозоупорности линейных объектов. Помимо этого, 4,2 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП будет расчищено от древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной нарушения электроснабжения потребителей.