Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Россети Тюмень» направят 4,2 млрд рублей на техобслуживание и ремонт энергообъектов

В 2023 году компания «Россети Тюмень» направит более 4,2 млрд рублей на подготовку электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к отопительному сезону 2023/2024. По сравнению с прошлым годом объем финансирования ремонтной программы увеличен на 10 %.

Запланированные работы будут выполнены до 1 октября текущего года и позволят «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить готовность электросетей макрорегиона к отопительному сезону.

Так, в распределительных сетях 0,4-20 кВ запланированы работы почти на 170 трансформаторных подстанциях. На питающих центрах 35 кВ и выше специалисты «Россети Тюмень» проведут капитальный и средний ремонты 80 силовых трансформаторов, 245 высоковольтных выключателей, 195 разъединителей, заменят 1036 опорных изоляторов.

Также до наступления осенне-зимнего периода 2023-2024 энергокомпанией запланирован ремонт свыше 1,6 тысячи км ЛЭП. Энергетики заменят и усилят свыше 5,6 тысячи опор, смонтируют более 16 тысяч новых изоляторов, а также почти 38 км грозотроса для повышения грозоупорности линейных объектов. Помимо этого, 4,2 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП будет расчищено от древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной нарушения электроснабжения потребителей.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...